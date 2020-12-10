صور.. طريقة تنسيق التنورة البليسيه الجلد فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتأتى التنورة بأطوال واستايلات مختلفة، وجميعها تساعد الفتاة على التألق فى الشتاء. وهناك موضة التنورة البليسيه الجلد التى بأزرار أمامية وهى التى تتناسب مع الإطلالات الكاجوال، من خلال تنسيقها مع قميص أو توب. وتتناسب التنورة البليسيه الجلد القصيرة مع الإطلالات المسائية فى الخروجات والسهرات، ويفضل تنسيقها مع بلوزة دانتيل. وتستعين الكثير من الفتيات بالتنورة الميدى للظهور فى الإطلالات الكلاسيكية البسيطة بصورة أنثوية جذابة.

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