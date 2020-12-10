جدة - نرمين السيد - انفجر النموذج الأولى لصاروخ "ستارشيب" التابع لشركة سبيس إكس، لدى هبوطه، الأربعاء، بعد دقائق من تجربة إطلاقه من منشأة تابعة للشركة فى بوكا تشيكا بولاية تكساس بالولايات المتحدة.





صاروخ ستارشيب الذى دُمر هو نموذج أولى ارتفاعه 16 طابقا لمركبة إطلاق تطورها شركة الفضاء الخاصة التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، لنقل أناس وبضائع تزن مئة طن فى رحلات مستقبلية للقمر والمريخ. وانفجر الصاروخ الذاتى التوجيه لدى هبوطه على منصة مخصصة لذلك الغرض. وكان الهدف من الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، وكان الصاروخ يعمل بثلاثة من محركات رابتور التى طورتها سبيس إكس حديثا. وقال ماسك فى تغريدة نشرت بعد الحادث مباشرة "ضغط خزان الوقود كان منخفضا" أثناء الهبوط "مما تسبب فى زيادة سرعة الهبوط". وأضاف أن سبيس إكس حصلت على "جميع البيانات اللازمة" من الاختبار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. انفجار صاروخ فضائى يتبع شركة سبيس إكس خلال هبوطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.