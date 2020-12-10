صور.. الأسترالية مونيكا رادولوفيتش تتألق فى أزياء حملها

جدة - نرمين السيد - وتألقت مونيكا فى مجال الأزياء والموضة، ونالت شهرة واسعة لإطلالتها الأنيقة الجذابة. وشاركت فى مسابقات الجمال حتى فازت بلقب ملكة جمال كون أستراليا 2015، عندما كانت فى الـ 25 من عمرها. وحرصت عارضة الأزياء الأسترالية على نشر صورها خلال فترة حملها، والتى تألقت بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة وفازت بإعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

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