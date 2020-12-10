لتسهيل الدفع عبر الحدود.. أوروبا تستعد لإطلاق اليورو الرقمى

جدة - نرمين السيد - وتعمل الحكومات الأوروبية على وضع أسس قانونية جديدة مخصصة بالعملات الرقمية وخصوصا اليورو الرقمى، ويأتى هذا التحرك من أجل تنظيم أكبر داخل الاتحاد الأوروبى وخصوصا إسبانيا والممكلة المتحدة.

ولا تهتم أوروبا باستبدال النقود باليورو الرقمى، ولكنها تسعى لتسهيل الدفوعات عبر الحدود بعملة افتراضية بنفس قيمة اليورو، وفقا لصحيفة "فالينسيا بلازا".

ونشأت فكرة العملة الرقمية فى عدد من الدول التى منها الصين، كما تساعد مع انتشار فيروس كورونا فى التخلى عن الأوراق النقدية ولكن يراقب صانعو السياسة بقلق صعود عملات خاصة مشفرة على غرار "بتكوين"، مشيرة إلى أن اليورو الرقمى أو الافتراضى نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، يكفلها البنك المركزى الأوروبى، وفقا لصحيفة "ثينكو دياز".

وأوضح المحافظ السابق لـ بنك إسبانيا أن النقود الرقمية كانت تستخدم فى البنوك كما يمكن استخدامها من قبل 300 مليون شخص فى أوروبا و 400 مليون فى الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين تعمل على اختبار اليوان الرقمى.

وتدخل تلك العملات الرقمية المنافسة فى وسائل المدفوعات لكونها من البدائل الموثوق بها، وذلك مثلما أوضح رئيس قسم الابتكار فى المشرف الإسبانى مشيرا إلى أن المدفوعات عبر الحدود يجب أن تكون آمنة ومن بين البدائل المختلفة التى قد تكون موجودة المال العام الإلكترونى.

ويساعد اليورو الرقمى على تسهيل المدفوعات عبر الحدود مقارنة بالبدائل الخاصة مثل ليبرا أو العملات الافتراضية للبنوك المركزية الأخرى التى قد تنافس العملة الأوروبية.

ويوجد هناك العديد من القضايا العالقة والتحديات التى يتعين حلها، بما فى ذلك كيفية تجنب غسيل الأموال أو كيفية إدراج اليورو الافتراضى فى ما يسمى بالمحافظ الإلكترونية، لتسهيل الدفع فى التجارة.

وأوضح رئيس الابتكار فى بنك إسبانيا أنه بالرغم من فائدة تلك الفكرة الرقمية إلا أن البنك المركزى الأوروبى لم يعد على استعداد لإدرخال اليورو الرقمى لتعلقه بكثير من القضايا أولاً يتم إحراز تقدم فى القضايا التكنولوجية، لتحديد التكنولوجيا التى يجب استخدامها وما إذا كان من الممكن القيام بذلك بالأمان والحجم اللازمين، والذى من المتوقع إجراء الاختبارات فى منتصف العام المقبل.

ولكن بعد ذلك، هناك العديد من القضايا التى يجب حلها مثل خصوصية استخدام اليورو الرقمى، وما إذا كان يجب تحويل تكاليف إصدار تلك العملة الجديدة إلى القطاع الخاص، وما إذا كان استخدامها يجب أن يكون محدودًا أو العواقب التى قد تترتب على القطاع المالى، والتى ستكون مفيدة للحصول على رأى جميع أصحاب المصلحة.

وتعمل أوروبا على أن تكون مستعدة إذا كان لا بد من إطلاق اليورو الرقمى، ويهدف البنك المركزى الأوروبى والبنوك المركزية إلى توفير نظام دفع أكثر كفاءة وأمانًا.

ويرى رئيس قسم الابتكار فى بنك إسبانيا أن الشباب هم أكثر الفئات التى تميل إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية لكونها أكثر تقدما لكنهم يحددون المسافات ببيانات الصين، وذلك يوضح أنظمة الدفع تأتى من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى.