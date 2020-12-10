عربيتك .. ازدحام فى صلاح سالم عند محور الفردوس ونفق الأزهر يعمل بشكل طبيعى

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، عن جهود الإدارة العامة للمرور الجيزة فى وضع العلامات الإرشادية بمحيط مناطق أعمال الخط الرابع للمترو الأنفاق.





وأوضح صابر فى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، اليوم الخميس، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل مرض وطبيعى، كما أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد.

وأشار إلى تواجد بعض الأحجام المرورية فى محافظة القاهرة وخصوصا عند محور صلاح سالم بمنطقة محور الفردوس تحديدا، ونصح بسلوك محور النصر.

ولفت إلى وجود بعض الأحجام عند مطلع كوبرى السيدة عائشة للقادمين من مجرى العيون إلى مناطق القلعة، كما يعمل نفق الأزهر اليوم بشكل مرض وطبيعى.

وقال صابر أن جميع الكبارى التى تنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة مازالت الحركة المرورية فيها متوسطة ولا ينصح بتغيير أى مسارات، مضيفا أن جميع المحاور بمحافظة الجيزة تعمل بشكل جيد وطبيعى.

أما بشأن ما يخص منطقة الأعمال، فهناك 25 شارعا متفرعا من الهرم وفيصل لاستيعاب أكبر حركة سيارات، حيث تم تطوير عدد من الشوارع ورصفها لتخفيف حد الكثافات المرورية المتوقعة خلال الفترة القادمة عند تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق للقادمين من فيصل إلى هرم، منها شارع المحولات ومنطقة المطبعة، وشارع نشأت والتلاتينى وشارع مهران وخالد أمين سلامة ومنطقة حسن محمد وشارع المستشفى ومنطقة المريوطية وغيرها.