جدة - نرمين السيد - وقدم مستخدمو ماسنجر وإنستجرام شكواهم عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، نتيجة لتوقف المراسلات لديهم. وبدأت مشكلة عطل المراسلات منذ ساعات والتى تأثر بها المستخدمون فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، وفقا لموقع "Down Detector". وأشار موقع "ميرور البريطانى" إلى وجود 80٪ من أولئك الذين أبلغوا عن مشكلات أكدوا عدم قدرتهم على استقبال أو إرسال رسائل، بينما لم يتمكن 20٪ من تسجيل الدخول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل مفاجئ فى المراسلات عبر ماسنجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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