أضرار الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية

جدة - نرمين السيد - وتنعكس فائدة التمارين الرياضية على الفرد عند ممارستها لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة يوميا، ولكن الإفراط فى مدتها يأتى بنتائج عكسية ثؤثر على جسد ونفس الإنسان، ومن بين تلك الأصرار وفقا لموقع "تايمز أوف إينديا": -الشعور بالتعب: لأن التمرين المكثف ينتج هرمون التوتر الذى يسبب الشعور بالإرهاق مع مرور الوقت. -الأرق: تساهم الرياضة فى استرخاء الجسم وتعزيز النوم، ولكن إجهاد الجسم بشكل كبير يؤدي حتما إلى إجهاد العضلات والشعور بالضيق والأرق. -الإصابة ببعض الآلام: الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية يزيد من آلام العضلات وإجهاد المفاصل وآلام الظهر. -اضطرابات نفسية: يزيد الإفراط فى ممارسة الرياضة من مستوى الكوليسترول فى الجسم مؤديا إلى الشعور بالتقلبات المزاجية الحادة والتوتر والقلق.

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