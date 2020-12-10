الإثنين المقبل .. الأرض تشهد آخر كسوف كلى للشمس فى 2020

جدة - نرمين السيد - ويشاهد الكسوف الكلى جزئيًا فى معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسى.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان اليوم الخميس، إن كسوف الشمس فى مجمله سيكون ما بين الساعة 1:33 والساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، وخلال ذلك ستكون مدة الكسوف فى شكله الكلى 3 ساعات وثلث الساعة من شروق الشمس فوق المحيط الهادى إلى غروبها فوق المحيط الأطلسى بالقرب من سواحل قارة إفريقيا.

وأضاف: "خلال هذا الكسوف سيكون حجم الشمس الظاهرى أكبر بـ1.6% عن المتوسط، فى حين أن القمر مضى عليه يومان بعد وصوله نقطة الحضيض وهى أقرب نقطة فى مداره من الأرض، مما يجعل حجمه الظاهرى كبيرًا إلى حد ما".

وأوضح أن مسار الكسوف الكلى سيصل إلى اليابسة فى تشيلى عند الساعة الرابعة ودقيقة واحدة مساء بتوقيت جرينتش جنوب بلدة بونتو سافيدرا وسيبلغ عرض المسار 90 كيلومترًا، وسيستمر لمدة دقيقتين و8 ثوانٍ وستكون مدة الكسوف الكلى بطول هذه المدة الزمنية على اليابسة على الأقل.

ويستفاد من ظاهرة كسوف الشمس الكلى فى عدة مجالات حيث أصبح فى السنوات الأخيرة كسوف الشمس الكلى يخضع لدراسة الهالة الشمسية التى تبلغ درجة حرارتها ملايين الدرجات المئوية على عكس سطح الشمس البالغ 5,500 درجة مئوية فقط ولا يوجد تفسير لذلك حتى الآن.