الصحة تنصح المواطنين بتناول منتجات الألبان : مهمة لبناء الجسم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى منشور توعى إن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين المهم لبناء خلايا الجسم، والعظام لدى الكبار والصغار. وشددت الوزارة على تناول منتجات الألبان خالية أو قليلة الدسم للحفاظ على صحتك، كما طالبت بتناول الجبن القريش والأبيض قليل الملح من أفضل الأجبان المصنعة.

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