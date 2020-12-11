من منازلهم .. تسليم جائزة نوبل للفائزين عن بعد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبث التلفزيون السويدى حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم بدت خالية إلا من فرقة موسيقية يجلس أعضاؤها متباعدين، حيث كانت تزدحم عادة بالحضور.
وكانت قد جرت العادة أن يسلم الملك كارل جوستاف الجوائز بنفسه، إلا أنه فى هذا العام ألقى بيانا من القصر الملكى قال فيه (وفق وكالة رويترز): "فى الحقيقة، هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل".
ووفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية"، كان مايكل هوتون الذى تقاسم جائزة نوبل فى الطب مع هارفى ألتر وتشارلز رايس، لإنجازهم فى علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى (سي) فى حديقته بكاليفورنيا، فيما تسلمت لويز جلوك، صاحبة نوبل فى الأدب، جائزتها فى فناء منزلها بـ "بوسطن".
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