فيديو.. مسؤول تنزانى يخسر منصبه الجديد بسبب فشله فى أداء القسم

جدة - نرمين السيد - فى واقعة أثبتت إمكانية حدوث ما لا ياخطر ببال أحد، شهدت دار السلام، عاصمة تنزانيا، موقفًا ذا وجهين أحدهما كوميدى والآخر مؤسف أثناء تأدية أفراد الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس جون ماجوفولى.





وخلال المراسم أدى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 21 وزيرا وكان بينهم شخصًا اختاره وزير التعدين نائبا له، إلا أن ما فاجأ رئيس تنزانيا، أنه أمى لا يجيد القراءة حيث تلعثم فى أداء القسم المكتوب على الورقة التى يمسكها بيديه، ولم يتمكن من قراء عباراته.

رغب النائب فرانسيس ندولان فى إنهاء القسم سريعا وبشكل عشوائى حيث غض الطرف عن عدد من العبارات والكلمات دون أن يقرأها، وهو ما دفع الرئيس ماجوفولى لإيقافه طالبًا منه قراءة القسم من جديد وبشكل صحيح يتولى منصبه بشكل شرعى.

حاول ندولان مرة أخرى ولكنه بفشل أكبر مما قبله إذا واجه صعوبة فى قراءة عدد أكبر من الكلمات، فقاطعه الرئيس وطلب منه أن يتراجع وينضم إلى صفوف الجالسين بالمكان، وبعد ذلك ألقى خطبة قصيرة أمام الحضور مطالبا فيها وزير التعدين باختيار نائب آخر له، غير "ندولان".