صور.. طريقة ارتداء الفيست فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتمنح موضة المعاطف الطويلة التى بدون أكمان "الفيست الطويل" الدفء المناسب مع الطقس المتقلب، كما يناسب جميع الفتيات سواء المحجبات أو الغير محجبات.

ومن الممكن ارتداء الفيست الطويل مع الفساتين أو السترات الشتوية العادية والتى يمكن تنسيقها مع الجاكيت الجلد لإطلالة أكثر دفئا فى الشتاء.

تستعين الفتيات التى يرتدين الفساتين سواء كانت الميدى أو القصيرة مع الفيست، ويساعد ذلك فى الحصول على مظهر أنيق.

ويمنح الفيست الطويل مع البلوفر الأوفر سايز مرتديته مظهرا غير تقليديا، ومن الأفضل اختيار الألوان الزاهية الأكثر جاذبية.

كما يمكن اختيار الفيست الطويل مع القميص الأبيض البسيط أو البلوزات ذات الأكمام المنفوشة.