صور.. الإسبانية ميريا لالاجونا وأزيائها الأنثوية الأنيقة

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جدة - نرمين السيد - ولدت ميريا فى 28 نوفمبر 1992 فى برشلونة بـ إسبانيا، وانضمت إلى مجال الأزياء والموضة حتى تحقق حلمها ويلمع اسمها فى أذهان محبيها.
ولقبت بأكثر من اسم بعد مشاركتها فى مسابقات ملكات الجمال، فقد حصلت على لقب ملكة جمال العالم لعام 2015، بالإضافة إلى وصيفة ملكة جمال إسبانيا فى نفس العام.
وتزوجت ميريا منذ عام 2017 أى فى عمر الـ 25 عاما من شريك حياتها كارلوس دى لاموتا، وتتمتع بجمالها الطبيعى حيث الشعر الأشقر والعيون الملونة.
وتحرص الإسبانية على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والتى تظهر مدى عشقها للطبيعة والسفر.
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