استخدام طارئ.. عقار فايزر ضد كورونا ينتظر الترخيص

جدة - نرمين السيد - أبدى مجموعة من الخبراء قلقهم من عدم وجود معلومات كافية حول فعالية لقاح "فيروس كورونا" الذى تنتجه شركتا فايزر وبيونتك خصوصا على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.





جاء ذلك خلال استجواب لجنة حكومية أمريكية مكونة من خبراء خارجيين، أمس الخميس، لمسؤولى شركة فايزر حول سلامة اللقاح، حيث وافق 17 صوتا على الاستخدام مقابل اعتراض 4 أصوات وامتناع واحد عن التصويت لصالح تأييد أمر استخدام طارئ.

ومن المنتظر أن يتم شحن ملايين الجرعات إلى جميع الولايات الأمريكية، إذا أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر للاستخدام، ويبدأ برنامج التطعيم الشامل فى أمريكا بعد طلب واشنطن نحو 100 مليون جرعة وهو ما يكفى لتغطية 50 مليون شخص.

ووفقا لما ذكرته بى بى سى عربى، تمت الموافقة بالفعل على لقاح "فايزر" للجمهور فى بريطانيا وكندا والبحرين والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل، حيث وجدوا أنه فعال بنسبة 95 %.

ولكن لا يزال العقار بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل رئيس إدارة اللقاحات فى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو أمر متوقع فى الأيام المقبلة.

من جانبها حذرت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية، من أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة يجب ألا يأخذوا اللقاح بعد أن عانى اثنان من العاملين فى المجال الصحى من تفاعلات الحساسية.