دراسة: خُمس مصابى الربو يعتقدون أنهم بعيدون عن خطر الإصابة بـ كورونا

وكشفت النتائج التى نشرت فى مجلة "الربو" أن خُمس المصابين بالربو يعتقدون أنه ليس لديهم خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقال معد الدرسة، الدكتور"فرانسيسكو فاسكويز – نافا"، الأستاذ فى جامعة تاماوليبا المستقبلة فى المكسيك، إنه فى حين يمكن افتراض أن مرضى الربو معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات تنفسية من فيروس كورونا، لا يلتزم الكثير منهم بإجراءات الوقاية.
وعمل فريق البحث على مسح 2,372 شابا تتراوح أعمارهم مابين 16 و 24 عاما من منطقة "تامبيكو – ماديرو – ألتاميرا"، شمال غرب مكسيكو سيتى، عبر استبيان عبر البريد الإلكترونى.
ووجد الباحثون أن أكثر53% من جميع المستجيبين لم يمتثلوا للإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومن بين المصابين بالربو 12,2%، كان 100% على دراية بالإرشادات والتدابير الموضوعة للوقاية من فيروس "كورونا"المستجد، لكن، 30,8% قالوا إنهم لم يمتثلوا لها.
ويعتقد 20,4% من المشاركين المصابين بالربو أنهم لا يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذكر 3,8 % أن المرض غير موجود.
ووجدت الدراسة أيضًا أن 44.3٪ من مرضى الربو لم يتلقوا تعليمات من أطبائهم بشأن الإجراءات التى يجب عليهم اتخاذها للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد.
وكتب مؤلفو الدراسة: تظهر نتائجنا أن نسبة كبيرة من مرضى الربو لا يمتثلون لإجراءات التخفيف من فيروس كورونا المستجد.
وخلصوا إلى أنه من المهم أن يتم إخطار الأشخاص الذين يعانون من الربو من قبل أخصائى صحى أثناء تفشى فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالامتثال للتدابير الأساسية للحماية من المرض واستخدام الأدوية فى الوقت المناسب للسيطرة على الربو.
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