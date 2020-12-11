سامسونج تطرح شاشة جديدة بتقنية MicroLED

جدة - نرمين السيد - ويتمتع التلفزيون الكورى بشكل كلاسيكى وشاشة عرض تصل إلى 110 بوصات.

ويحتوى مستشعر MicroLED على دقة 4K وهو قادر على عرض محتوى HDR، ويقال إن مصابيح LED بحجم ميكرومتر تدوم حتى عشر سنوات، وفقا لـ "سبوتنيك".

ويتميز بوظيفة عرض ممتعة تسمح بمشاهدة ما يصل إلى أربعة مصادر محتوى فى وقت واحد على شاشات مقسمة، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا دون بكسلة.

ولم يتم الإفصاح عن سعره إلا عند دخوله السوق الدولية خلال الربع الأول من 2021.