ملياردير يحرق 600 مليون دولار.. ويرفض سداد تسوية طلاق لزوجته

جدة - نرمين السيد - رفض الملياردير دفع تعويض تسوية طلاق زوجته السابقة تاتيانا أى التى تقدر بقيمة 450 مليون إسترلينى أى 600 مليون دولار، وفضل حرق الأموال عن منحها لطليقته.

وتم إتهام أحمدوف فى إخفاء الملايين لتجنب دفع تعويضات أمرت بها محكمة بريطانية لصالح زوجته السابقة تاتيانا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الابن تيمور يتفق مع والده بمعاداة الأم تاتيانا، حيث قال في تصريحات له بأنها دمرت حياته عندما كان طفلا، ولم تلتزم يوما بالقيم الأخلاقية التى ربته عليها، لذلك اتهمت تاتيانا الأب وابنه بإخفاء الأموال.

وأعربت تاتيانا أمام المحكمة العليا عن رغبتها فى تصليح علاقتها بابنها، وبموجب قرار من المحكمة سنة 2016 أقر منحها 41.5% من ثروة زوجها أى التى تزيد عن مليان إسترلينى.

ولكن لم تحصل تاتيانا سوى على 5 مليون جنيه إسترلينى، ويرفض أحمدوف تعويض زوجته لكونها ليست بريطانية ولم يتزوجا فى البلد.