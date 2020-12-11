الصيام المتقطع أفضل علاج لمرضى القولون العصبى

جدة - نرمين السيد - ويعانى مصابو القولون العصبى من بعض الأعراض المرضية المزعجة التى تحتاج إلى علاج، ومنا الصوم المتقطع.

ويعتمد الصيام المتقطع على التناوب بين فترات الطعام والامتناع عن تناوله لفترة تصل إلى 8 ساعات، وفقا لموقع "healthline".

وأشار رايان وارين، أخصائى التغذية فى مستشفى نيويورك، إلى فائدة تباعد الوجبات فى التحكم بأعراض القولون العصبى، ويعمل الصيام على التحكم فى النمو الزائد للبكتيريا المعوية الدقيقة التى قد تكون مسببة لمتلازمة القولون العصبى.

وتعمل أشكال الصيام المختلفة على تحسين حركة الجهاز الهضمى وتسمح لمحتويات الأمعاء التحرك بكفاءة، مما تساعد فى تقليل حدوث فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة والتخمير الزائد لمحتويات الطعام التي قد تؤدي في النهاية إلى ظهور أعراض القولون العصبى.

وأوضح وارين أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون ضارا لمرضى القولون العصبى عند تناول كميات كبيرة من الطعام فى نهاية فترة الصيام، لأن زيادة الطعام بالجهاز الهضمى يؤدى إلى ظهور الأعراض لدى البعض، لذلك ينصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة كبديل للتباعد المنظم بين الوجبات أو فترات الصيام الطويلة.

ومن بين طرق علاج القولون العصبى تعديل النظام الغذائى من خلال تحديد الأطعمة المحفزة للأعراض وتجنبها وقد يشمل ذلك الأطعمة التي تحتوى على الجلوتين ونوعًا من الكربوهيدرات، وبعض الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والمشروبات، ويمكن تناول وجبات أصغر فى أوقات منتظمة، مع زيادة تناول الألياف والسوائل.

كما يعمل النشاط البدنى على تقليل التوتر بالإضافة إلى ممارسة تمارين التنفس العميق والاسترخاء والتأمل لدورها فى إرخاء العضلات وتخفيف حدة التوتر.