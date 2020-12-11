فى اليوم العالمى للجبال.. يقطن بها 15% من سكان الأرض وربع الحيوانات

جدة - نرمين السيد - ويهتم اليوم العالمى للجبال بتسليط الضوء على معوقات التنمية الجبلية التى تهدد حياة الكثير.

ويتم استغلال ذلك اليوم لزيادة الوعى والمعرفة حول الجبال من خلال الندوات والمحاضرات والتشجيع على تسلق الجبال واستكشافها.

يعود تاريخ اليوم الدولى للجبال إلى عام 1992، عند اعتماد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 بشأن "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: التنمية المستدامة للجبال" فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، والذى يعد حدثا مهما فى تاريخ تطور الجبال.

وبدأ الاحتفال بـ "اليوم العالمى للجبال" فى 2003، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 57/245 فى عام 2002، لتحديد 11 ديسمبر وتخصيصه يوما للاحتفال.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هى أولى البلاد التى احتفلت بعيد الجبال، ويرجع تاريخه إلى عام 1838، عندما بدأت الاحتفال فى يونيو بعدما قام طلبة بكلية مونت هوليك بالمشى تجاه الجبال المحلية وقيامهم بقطف ثمار التفاح والبطاطا.

وتعد الجبال موطنا لحوالى 15% من سكان العالم وربع الحيوانات والنباتات البرية، بالإضافة إلى دورها فى توفير المياه العذبة فى الحياة اليومية لنصف البشرية.

ومن المشاكل التى تواجه الجبال تغير المناخ مع استمرار اتجاه المناخ العالمى نحو الدفء، فإن سكان الجبال وخصوصا الأفقر الناس فى العالم يواجهون صراعات أكبر من أجل البقاء، لأن الأنهار الجليدية فى الجبال عندما تذوب بمعدلات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تؤثر على إمدادات المياه العذبة فى اتجاه مجرى النهر التى تساعد ملايين الناس.