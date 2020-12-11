اليونيسف.. 73 عاما على إنشاء أكبر منظمة لحماية الأطفال فى العالم

جدة - نرمين السيد - 73 عامًا سنة مرت على إنشاء منظمة اليونيسف، تلك التى تعرف نفسها عبر موقعها الرسمى، بأنها "منظمة تعمل فى مختلف أماكن العالم، وأشدها صعوبة، للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأكثر حرماناً، ولحماية حقوق كل طفل، فى كل مكان".





أسست الأمم المتحدة اليونيسف فى 11 ديسمبر 1946 لتلبية الاحتياجات الطارئة للأطفال فى أوروبا والصين فى مرحلة ما بعد الحرب، حيث كان يطلق عليها: "صندوق الطوارئ الدولى للأطفال التابع للأمم المتحدة".

فى عام 1950، توسعت ولاية اليونيسف لتعالج الاحتياجات الطويلة الأجل للأطفال والنساء فى البلدان النامية، وأصبحت عام 1953 جزءاً ثابتاً من منظومة الأمم المتحدة.

وتعمل اليونيسف فى أكثر من 190 دولة، لحماية حقوق الأطفال، حيث تنتشر مكاتبها فى جميع أنحاء العالم، إلى جانب 34 لجنة وطنية، و7مكاتب إقليمية، ومركز أبحاث فى فلورنسا، وعملية إمداد فى كوبنهاجن، ومركز خدمات مشترك فى بودابست، إضافة إلى مكاتب أخرى فى بروكسل وجنيف وسول وطوكيو.

يقع مقر المنظمة الأولى فى حماية الأطفال نيويورك، وإضافة إلى مكاتبها المنتشرة فى أرجاء المحروسة، يوجد 85% من موظفى المنظمة فى ميدادين الأزمات.

تقدم اليونيسف خدماتها، لكل العالم، عبر التبرعات التى يقدمها ملايين الناس بشكل فردى، إضافة إلى الحكومات، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص.

وتعمل المنظمة على إجراء بحوث، ودراسات، حول أوضاع الأطفال المعيشية، وخصوصًا فى المناطق التى تشعد صراعات، مثل اليمن، وسوريا، وغيرها من البلدان العربية.

ومؤخرًا أعلنت اليونيسف تردى الأوضاع فى اليمن، محذرة من مجاعة، حيث دعت مسؤولة اليونيسف هناك هنريتا فور، الجهات المانحة إلى تكثيف جهودها، مؤكدة وجود فجوة تمويلية كبيرة، ومشددة على أن وقف الحرب ودعم الاقتصاد وزيادة الموارد أمر بالغ الأهمية، وأنه ليس هناك مجال لإضاعة الوقت، وذلك فى كافة مناطق الصراعات.