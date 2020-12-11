احذر تناول منتجات الألبان بكثرة

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع نوفوستى، قالت الدكتورة سفيتلانا فوس، أخصائية التغذية الأوكرانية، إن الجسم يحصل على كمية كبيرة من الكالسيوم، عند الإفراط فى تناول منتجات الألبان، الأمر الذى يمكن أن يؤثر سلبيا فى عمل الغدة الدرقية.
إلى ذلك، وحسب الطبيبة، تؤدى زيادة مستوى الكالسيوم فى الجسم، إلى نقص الحديد والزنك، ما يهدد بحدوث جوع أكسجينى والسيلوليت.
وحذرت سفيتلانا فوس، من تناول الحليب، وذلك للكبار والصغار، لافتة إلى أنه يسبب تطور بكتيريا الخميرة، وتكون المخاط، المسؤول عن مشكلات عديدة مختلفة، بدءا من أمراض الأذن والحساسية وانتهاء بأمراض الربو وفقر الدم.
ومع ذلك لفتت الخبيرة إلى أن الكالسيوم الموجود فى الحليب ومنتجاته، يخفض خطر الإفراط فى تناول الطعام ويساعد على تخفيض الوزن، لكن شرط عدم الإفراط فى التناول.
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