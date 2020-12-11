بسبب لقاح كورونا.. هانى الناظر: 2021 نهاية هذا الكابوس

جدة - نرمين السيد - وأشار الناظر إلى التوتر والقلق الذى شهده عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، والذى ينتهى بلقاح كورونا. وقال الناظر: "بدأ العالم ومعه مصر خطوات التخلص من وباء كورونا، من خلال عمليات التطعيم الجماعية بأكثر من لقاح". وأوضح أنه يتم بدء تطعيمات الفئة الأكثر عرضا للإصابة ثم الآخرين، معلقا: "بإذن الله يشهد عام 2021 نهاية هذا الكابوس". وطمأن الناظر الأفراد حول آمان وفاعلية اللقاح الصينى، لأن الصين واحدة من أكبر الدول تقدما علميا وتكنولوجيا وطبيا مثل أمريكا. وختم كلامة برسالة تفاؤلية: "اطمئنوا.. القادم أفضل وأجمل إن شاء الله خير".

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