أطعمة تحميك من الخرف والزهايمر منها الشاى والكاكاو

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة إلى أهمية تناول الأطعمة التى تحتوى على مادة الفلافونول التى تعد مادة مضادة للأكسدة، لانعكاس فائدتها على صحة الفرد فى تقليل مخاطر أشعة الشمس وتحسين البشرة وضخ الدم إلى الدماغ.

وأجرى الباحثون دراساتهم على 921 شخصا فى أعمار تصل إلى 81 عاما، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بهذه المادة انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الخرف خلال السنوات اللاحقة، وفقا لما جاء فى موقع "نيوز ميديكال".

وأوضحت الدراسة أن مادرة الفلافونول تستطيع حماية الإنسان من التعرض إلى الخطر بنسبة 48%، ومن بين الأطعمة الغنية بتلك المادة زيت الزيتون ومعجون الطماطم والشاى والسبانخ والكاكاول والشوكولاتة الداكنة.