كافيار تطرح iPhone 12 Pro Jobs 4 بسعر يتخطى 141 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - ويتم إصدار نسختين الأولى مصنوعة من التيتانيوم والثانية من الذهب عيار 18، ويتم طرحها بأسعار باهظة تمجيدا لذكرى ستيف جوبز وكان آخر هاتف آيفون تم إطلاقه فى عهده هو iPhone 4.
ويصل سعر هاتف iPhone 12 Pro Jobs 4 المصنوع من الذهب عيار 18، 9 آلاف دولار أمريكى أى 141.405 ألف جنيه، بينما النسخة الأخرى المصنعة من مادة التيتانيوم تقدر بـ 6500 دولار أى 102 ألف جنيه مصرى.
وبالإضافة إلى تلك النسخ يتم إصدار أخرى باللون الأبيض وبسعر 7000 دولار، وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena".
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