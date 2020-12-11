الصحة تحذر من الوزن الزائد للوقاية من سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أن التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على صحة الجسم تقى من سرطان الثدى.

وأشارت إلى أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في انتظارك يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، كما يمكنك معرفة مكان وحدتك من خلال الموقع: www.100millionseha.eg

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