إنفوجراف.. الصحة تحذر من العصائر المعلبة والمشروبات الغازية

جدة - نرمين السيد - ودعت الوزارة، إلى تجنب السكريات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية، واستبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من السمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم. يأتى ذلك فى إطار الخدمات والنصائح التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة، بشكل مستمر عبر "فيسبوك".

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