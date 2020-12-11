فيديوجراف.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا عند زيارة الأهل فى المنزل

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديوجراف يتضمن نصائح عند زيارة الأهل فى المنزل للوقاية من فيروس كورونا.





وتضمنت نصائح وزارة الصحة، تجنب السلام بالأيدى أو التقبيل والالتزام بالتحية من بعيد للوقاية من فيروس كورونا. وتأتى تلك النصائح فى إطار المتابعة المستمرة وحملات التوعية، التى توجهها وزارة الصحة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

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