هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟.. الصحة ترد بإنفوجراف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى إنفوجراف، عرضته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، أن أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، كما يتم تعقيم مكان دخول الإبرة فى يد المتبرع جدا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يتم تنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وآخر، منوهة إلى أنه يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال www.facebook.com/donateblood، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.