واتساب تنتقد شركة آبل وتصف خطوتها الجديدة بـ غير العادلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت شركة أبل، فى بيان لها، أن برنامج ملصقات الخصوصية الإلزامى – الرامى إلى الحفاظ على خصوصية التطبيقات – سينطبق على جميع التطبيقات، سواء كانت من مطورين تابعين لجهات خارجية، أو مملوكة لشركة أبل نفسها.

وهذا يعنى أن تطبيقات أبل فى متجر (آب ستور) App Store ستتلقى ملصقات الخصوصية ذاتها عندما يتم طرح البرنامج فى وقت لاحق من العام الحالى، وكأنها تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وبالنسبة لتطبيقات نظام التشغيل iOS القليلة غير المتوفرة فى متجر (آب ستور)، مثل: تطبيق التراسل (آى مسدج) iMessage من أبل – وهو نقطة الخلاف الرئيسية التى أثارتها واتساب – سيكون لها معلومات الخصوصية ذاتها، ولكنها ستنشر على موقع أبل الإلكترونى.

وأفاد تقرير من موقع Axios، بأن واتساب ردت على شركة أبل بشأن ملصقات الخصوصية الجديدة للتطبيقات فى متجر التطبيقات (آب ستور).

وانتقدت واتساب الخطوة، وقالت: إنها غير عادلة، لأنها لا تغطى خدمة التراسل (آى مسج) الخاصة بآبل، والتى تأتى مثبتة سابقا فى أجهزة الشركة، ولا توجد فى متجر التطبيقات (آب ستور)، بحسب بوابة التقنية.