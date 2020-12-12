الاستخدام المرتفع لوسائل التواصل يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

جدة - نرمين السيد - فقد عكف الباحثون فى كلية الطب جامعة "أركنساس" الأمريكية على عقد مقارنة بين الأشخاص الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعى لأقل من 120 دقيقة فى اليوم، وبين الشباب الذين استخدموا أكثر من 300 دقيقة يوميا، وهو ما جعلهم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار 2,8 مرة فى غضون 6 أشهر.

وأظهرت الدراسة، التى نشرت فى المجلة الأمريكية للطب الوقائى، وجود صلة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والاكتئاب بمرور الوقت.

وقال الدكتور برايان بريماك، الأستاذ فى كلية الطب جامعة أركنساس، فى الولايات المتحدة: "نعلم من دراسات كبيرة أخرى أن الاكتئاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى يميلان إلى التلاقى معا، لكن كان من الصعب معرفة أيهما يأتى أولا".

وللتوصل لهذه النتائج، أخذ الفريق البحثى عينات من أكثر من 1000 بالغ أمريكى تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما، وقاموا بمقارنة أنماط ومستويات الاكتئاب باستخدام استبيان مكون من 9 عناصر، عن صحة المريض.

كما سألوا المشاركين عن مقدار الوقت الذى قضوه فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" و"وسناب شات"، وتم التحكم فى تحليلاتهم لعوامل ديموجرافية مثل عوامل: العمر، الجنس، العرق، التعليم، والدخل والتوظيف، كما تضمنت أوزان المسح حتى تعكس النتائج عدد سكان الولايات المتحدة الأكبر.

وأظهرت النتائج أن الوقت الزائد على وسائل التواصل الاجتماعى قد يحل محل تكوين علاقات شخصية أكثر أهمية، أو تحقيق أهداف شخصية أو مهنية، أو حتى مجرد الاستمتاع بلحظات من التفكير القيم.