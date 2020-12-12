جدة - نرمين السيد - فقد شرع باحثون فى إيجاد طريقة بسيطة وغير مكلفة لتقييم صحة القلب يمكن أن تساعد الأطباء فى تحديد من يحتاج إلى مزيد من الاختبارات المكثفة، كما أوضح الدكتور خيسوس بيتيرو، طبيب القلب فى مستشفى جامعة لاكورونيا فى إسبانيا.

وخلصوا إلى أن محاولة صعود الدرج يمكن أن تكشف مدى صحة قلبك، اشتملت الدراسة على 165 مريضا تمت إحالتهم لاختبار التمرينات لأنهم كانوا يعرفون أو يشتبه فى إصابتهم بمرض الشريان التاجى، وشملت الأعراض ألما فى الصدر أو ضيقا فى التنفس أثناء المجهود.

وكان المرضى يمشون أو يجرون على جهاز المشى، ويزيدون من وتيرتهم تدريجيا، ويستمرون فى المشى حتى الإرهاق، تم قياس قدرتهم على ممارسة الرياضة كمكافئات التمثيل الغذائى (METs)، وبعد الراحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، تم ضبط توقيت المرضى أثناء صعودهم 4 مجموعات من السلالم (60 درجا) بوتيرة سريعة (ولكن بدون ركض) دون توقف.

وقارن الباحثون بعد ذلك أجهزة القياس للمرضى أثناء اختبار جهاز المشى، والوقت الذى استغرقته لتسلق السلالم، ولوحظ أن أولئك الذين صعدوا الدرج فى أقل من (40-45) ثانية، تمكنوا من إنجاز أكثر من 9 إلى 10 خطوات على جهاز المشى (المشاية الكهربائية).

وقام الباحثون أيضا بتقييم وظائف القلب أثناء اختبار جهاز المشى، وقارنوا تلك النتائج بأوقات صعود درجات السلم لدى المرضى، حوالى 58٪ من المرضى الذين استغرقوا 1.5 دقيقة أو أكثر لتسلق الدرج يعانون من خلل فى وظائف القلب أثناء فحص جهاز المشى، مقارنة بـ 32٪ من أولئك الذين صعدوا الدرج فى أقل من دقيقة واحدة.

وقال بيتيرو - فى بيان صحفى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب - "اختبار السلم طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك.. إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف للصعود أربع مراتب على الدرج، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب".