اكتشاف قطع أثرية عمرها 2.200 عام بالصين

جدة - نرمين السيد - وقال "تشنغ هاو" المسؤول بمعهد قوانجتشو للتراث الثقافى وعلم الآثار، فى تصريح اليوم، إن القطع المكتشفة تشمل الفخار والخزف والبرونز والحديد، ويرجع تاريخها إلى عهد أسرة هان الإمبراطورية (بين 202 قبل الميلاد و220 بعد الميلاد).
وأضاف هاو أنه من بين الاكتشافات، أطلال 196 حفرة، و57 بئرا، و43 حوضا، و3 طرقات، مشيرا إلى أن الاكتشافات تتمتع بأهمية كبيرة لفهم التغيرات التاريخية والجغرافية للمناطق الحضرية فى المنطقة.
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