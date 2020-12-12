فك شيفرة رسالة السفاح زودياك الغامضة بعد 50 عاما

جدة - نرمين السيد - تمكنت مجموعة من المتطوعين من فك شيفرة أكثر رسائل القاتل المتسلسل "السفاح زودياك" غموضا، والتى أرسلها عام 1969 إلى صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، بعد مرور أكثر من 50 عام على أولى جرائم السفاح فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





ووفق سكاى نيوز، تمكّن كل من مطور البرمجيات ديفيد أورانشاك، ومبرمج الكمبيوتر يارل فان إيك وعالم الرياضيات وسام بليك، من فك رموز الرسالة الغامضة الخاصة بالقاتل المتسلسل، المعنونة باسم "الشيفرة 340".

وجاء فى الرسالة الخاصة بالسفاح زودياك: "أتمنى أن تشعر بالكثير من المتعة فى محاولة الإمساك بى. لست خائفا من غرفة الغاز لأنها سترسلنى إلى الجنة فى أقرب وقت. لست خائفا من الموت لأننى أعلم أن حياتى الجديدة ستكون سهلة فى الفردوس"، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأميركية.

ونشر أورانشاك على "يوتيوب" لقطة لرسالة تحتشد بالرموز، أرسلها "السفاح"، وقد ظهر بعضها باللون الداكن، مما يعنى التوصل إلى فك شيفرتها.

ونقل كل من أورانشاك وبليك ويارل النتيجة التى توصلوا إليها لمكتب التحقيقات الفيدرالى، بعد حصولهم على ضمانات تفيد بعدم توجيه أى اتهامات لهم تتعلق بالاختراق.

وعلّق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى بيان عن قضية السفاح قائلا: "لاتزال القضية قيد التحقيق من جانب مكتب سان فرانسيسكو وشركائه المحليين فى إنفاذ القانون. وبسبب طبيعة التحقيق ، واحتراما للضحايا وعائلاتهم، لن نقدم المزيد من المعلومات فى الوقت الحالى".

وأحاط "السفاح زودياك" نفسه بالغموض بعدما ارتكب 5 جرائم قتل بين عامى 1968 و1969، لم تتمكن السلطات من حلّها.

واشتهر القاتل المتسلسل بكتابته لرسائل ضمت شيفرات ورموزا غامضة للشرطة ووسائل الإعلام المحلية حتى سنة 1974، كما ضمّن فى إحدى رسائله قطعة من ملابس إحدى الضحايا، وادعى أنه قتل 37 شخصا.