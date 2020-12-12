جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة تيم كوك، فى مكالمة جماعية مع الموظفين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "إنّه من غير المتوقع أنّ تعودوا إلى مكاتبكم قبل يونيو 2021 على الأٌقل، لا يوجد خيار بديل عن التعاون سويّاً، لقد تعلمنا الكثير فى هذه الفترة، واكتسبنا مهارة الإنجاز عن بعد دون التضحية بالإنتاجية، واعتبر أنّ كل ذلك بمثابة دروس مهمة لنا، وطالما نحن على هذه الطريق البعيدة عن الوباء، سنحافظ على ما هو رائع فى آبل، ونصل إلى أفضل النتائج".
يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أجبرت الموظفين فى جميع أنحاء العالم على الابتعاد عن المكاتب هذا العام، ومن المتوقع أنّ تعيد شركة فيسبوك موظفيها إلى عملهم الطبيعى فى يوليو 2021، بينما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، موظفيه، أنّ معظمهم لن يعودوا إلى المكتب حتى يونيو 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تعلق العمل من مكاتبها حتى الصيف المقبل بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.