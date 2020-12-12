آبل تعلق العمل من مكاتبها حتى الصيف المقبل بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للشركة تيم كوك، فى مكالمة جماعية مع الموظفين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "إنّه من غير المتوقع أنّ تعودوا إلى مكاتبكم قبل يونيو 2021 على الأٌقل، لا يوجد خيار بديل عن التعاون سويّاً، لقد تعلمنا الكثير فى هذه الفترة، واكتسبنا مهارة الإنجاز عن بعد دون التضحية بالإنتاجية، واعتبر أنّ كل ذلك بمثابة دروس مهمة لنا، وطالما نحن على هذه الطريق البعيدة عن الوباء، سنحافظ على ما هو رائع فى آبل، ونصل إلى أفضل النتائج".

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أجبرت الموظفين فى جميع أنحاء العالم على الابتعاد عن المكاتب هذا العام، ومن المتوقع أنّ تعيد شركة فيسبوك موظفيها إلى عملهم الطبيعى فى يوليو 2021، بينما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، موظفيه، أنّ معظمهم لن يعودوا إلى المكتب حتى يونيو 2021.