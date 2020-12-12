تجمد حتى الموت.. نهاية شاب روسى خذلته خرائط جوجل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إرم نيوز، فإن الشاب، البالغ من العمر 18 عاما وصديقه، كانا يسافران على طريق يمر عبر منطقة الشرق الأقصى الروسى، التى تعد من أبرد مناطق العالم، إذ تصل درجات حرارة إلى -71.2 درجة مئوية.

وتعرضت سيارة الشاب لأضرار عندما اصطدم بشجرة، وأراد أوستينوف معرفة أسرع طريق للوصول إلى وجهته بسيارته، التى أصبحت أقرب إلى التعطل، وقرر طلب المساعدة من تطبيق "خرائط جوجل"، الذى أظهر له طريقًا بديلًا، حيث استجاب الشاب ودخل إلى طريق لم يتم استخدامه منذ السبعينيات يمتلئ بالجليد، ما جعلهما محاصرين داخل طقس لا يطاق.

وبحثًا عن حلول للبقاء على قيد الحياة، استعان الشابان بإشعال الإطار الاحتياطى من السيارة للتدفئة، لكن تشير لجنة التحقيق إلى أن موجات البرد كانت أقوى، حيث تجمد سيرجى أوستينوف ومات.

وبحسب التقارير، قبيل الوفاة اتصل الشابان بأسرتيهما وعندما تلقيا المساعدة، كان أحدهما قد مات بالفعل، والآخر فى حالة صحية حرجة.