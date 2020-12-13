بدء توزيع لقاح فايزر ضد كورونا فى أمريكا صباح الاثنين

وقال الجنرال جوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعنى بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجى، للصحفيين اليوم السبت، بأن أولى شحنات اللقاح الذى وافقت على استخدامه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مساء أمس الجمعة ستصل الولايات الأمريكية صباح الاثنين القادم.
وأوضح الجنرال أن العديد من الشاحنات التابعة لشركتى UPS وFedEx ستخصص غدا الأحد لنقل اللقاح (الذى يجرى التطعيم به على مرحلتين) إلى نحو 145 مركز توزيع، فيما من المتوقع أن يصل اللقاح إلى ما تبقى من أصل مراكز التوزيع الـ636 التى تم إنشاؤها فى مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء والأربعاء القادمين.
ومن المتوقع، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيلقون اللقاح أولا.
وأشار بيرنا إلى أن القرار بهذا الشأن سيعود إلى السلطات الصحية، وتعهدت السلطات الأمريكية بأن اللقاح سيكون متوفرا لجميع المواطنين بحلول أبريل القادم.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن عملية توزيع اللقاح تزداد صعوبة، خاصة وبسبب ضرورة تخزينه بدرجات حرارة لا تزيد عن سبعين درجة مائوية تحت الصفر.
وأودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 294.5 ألفا من مواطنى الولايات المتحدة، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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