جدة - نرمين السيد - وأفادت "فايزر" بأن وزارة الدفاع الأمريكية ستوزع الإمدادات بالشراكة مع وكالات داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) إلى المرافق التى تحددها الحكومة فى جميع أنحاء البلاد. وأكد مسؤول فى البنتاجون أن عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا التى طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، داخل الولايات الأمريكية، ستنطلق مطلع الأسبوع القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر : أول إمدادات لقاح كورونا فى أمريكا سيتم إعدادها للشحن من ميشيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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