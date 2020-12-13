صور: إيزابيل جولارت.. جمال وأناقة فى عروض الأزياء

جدة - نرمين السيد - ولمع اسمها فى عالم الأزياء والموضة لما تتمتع به من إطلالات أنثوية أنيقة وجمالها الجذاب، مما جعل إطلالاتها تنال إعجاب متابعيها.

وعملت إيزابيل مع فيكتوريا سيكريت، وأصبحت من عارضات الأزياء الأعلى سعرا، كما أنها تتمتع بشعبية كبيرة بين محبيها.

وتحرص إيزابيل على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لمشاركة جمهورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" أجمل إطلالاتها وأوقاتها، حيث يتخطون حاجز الـ 4.5 متابع.

وتعشق البرازيلية ارتداء اللون الأسود لدوره فى حصولها على إطلالة أكثر جابية وتألقا وجمالا.