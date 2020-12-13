صور.. كيفية ارتداء الجاكيت القميص فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - وتتناسب موضة الجاكيت القميص مع كل مرتديته لاختلاف طرق تنسيقه فهو يتلائم مع التنانير والفساتين والبناطيل.
ومن أسهل طرق تنسيقه هو ارتدائه مع بنطلون وبلوزة أو تيشيرت ويمكن غلق القميص أو تركه مفتوح، وهى طريقة تستعين بها معظم الفتيات لسهولتها وسرعتها بالإضافة إلى الحصول على إطلالة كاجوال وخصوصا مع الأحذية العسكرية.
وللفتيات محبى التنانير يمكن تنسيق الجاكيت القميص مع التنورة، فإذا كانت طويلة أو فضفاضة يمكنك تنسيقها مع الجاكيتات القميصية وتركها مفتوحة أو مغلقة، كما يمكن تجربتها مع موديلات التنورة القصيرة مع بلوفرات بياقة عالية والجاكيتات وحذاء ذو كعب عالى.
وفى الخروجات المسائية أو أماكن العمل تلجأ الفتيات إلى ارتداء الفساتين مع الجاكيت القميص الطويل لدورها فى منح إطلالة عملية مريحة.
وللحصول على إطلالة أنثوية أنيقة فيمكن ارتداء الجاكيتات القميصية وخصوصا ذات أحزمة الخصر، مع بنطلون وحذاء ذو كعب عالى لإطلالة فريدة.
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