بالأصوات المزعجة.. جهاز إيطالى يحقق التباعد الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ويسمى ذلك الجهاز "Safe Spacer" وهو عبارة عن أداة صغيرة مربعة الشكل، وتعد أكثر دقة من البلوتوث، ويتم وضعه فى أماكن كثيرة منها الساعة وسلسة المفاتيح ومشابك الأحزمة والأساور وغيرها.

وأشار إنريكو إيورى، الرئيس التنفيذى لشركة IK Multimedia، إلى استخدام الأجهزة لموظفى شركاته، لأجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعى بينهم، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وأضاف إنريكو أنه لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا فى شركاته بسبب الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

يتميز الجهاز بعلامة هوية فريدة وذاكرة مدمجة لربطها اختياريًا بأسماء العمال لتتبع جهات الاتصال غير المقصودة، كما يمكن استرجاع البيانات المجمعة من خلال "S-Charger" عند الشحن أو لا سلكيًا عبر وحدة الوصول الاختيارية S-Bridge UWB، ويمكن وضعها فى مواقع استراتيجية لقراءة البيانات من أجهزة Safe Spacer مع اقتراب المستخدمين، مما يلغى قوائم انتظار الموظفين الطويلة لتنزيل بيانات أجهزتهم.