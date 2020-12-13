جدة - نرمين السيد - ويسمى ذلك الجهاز "Safe Spacer" وهو عبارة عن أداة صغيرة مربعة الشكل، وتعد أكثر دقة من البلوتوث، ويتم وضعه فى أماكن كثيرة منها الساعة وسلسة المفاتيح ومشابك الأحزمة والأساور وغيرها.
وأشار إنريكو إيورى، الرئيس التنفيذى لشركة IK Multimedia، إلى استخدام الأجهزة لموظفى شركاته، لأجل تحقيق فكرة التباعد الاجتماعى بينهم، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وأضاف إنريكو أنه لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا فى شركاته بسبب الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
يتميز الجهاز بعلامة هوية فريدة وذاكرة مدمجة لربطها اختياريًا بأسماء العمال لتتبع جهات الاتصال غير المقصودة، كما يمكن استرجاع البيانات المجمعة من خلال "S-Charger" عند الشحن أو لا سلكيًا عبر وحدة الوصول الاختيارية S-Bridge UWB، ويمكن وضعها فى مواقع استراتيجية لقراءة البيانات من أجهزة Safe Spacer مع اقتراب المستخدمين، مما يلغى قوائم انتظار الموظفين الطويلة لتنزيل بيانات أجهزتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأصوات المزعجة.. جهاز إيطالى يحقق التباعد الاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.