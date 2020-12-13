هانى الناظر ينصح مرضى الحساسية بارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر إنه "وفقا لهيئة الأرصاد إلى هبوب رياح محملة بالأتربة اليوم، لذلك أطالب مرضى الحساسية الجلدية والصدرية بضرورة توخى الحذر" وشدد على ضرورة ارتداء هؤلاء للكمامة، للوقاية من الرياح والأتربة، وحمايتهم من التعرض لأى نوبات حساسية.

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