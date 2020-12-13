للنباتيين.. أطعمة غنية بالحديد

جدة - نرمين السيد - يعد الحديد من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الحفاظ على سلامة الإنسان وصحته حيث يعمل على توفير الأكسجين اللازم وإنتاج الخلايا الحمراء والحماية من بعض الأمراض مثل فقر الدم والأمراض المزمنة والسعال وغيره.





لذا يعانى النباتيون من نقص الحديد المتوافر فى اللحوم الحمراء والكبدة وغيرها، مما يتسبب فى زيادة شكواهم من ضيق التنفس والصداع وفقر الدم والدوخة، لذلك يجب تعويض ذلك النقص فى تناول الأطعمة النباتية الغنية بالحديد. وهناك بعض الخضروات الغنية بالحديد، وفقا لـ"Health"، منها: - البطاطس: تعد البطاطس مصدرا مهما للألياف، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الحديد والتى تتركز فى قشرتها. - المشروم: يتمتع المشروم بغناه بالحديد وخصوصا أنواع معينة، حيث يحتوى كوب واحد من الفطر الأبيض المطبوخ على حوالى 2.7 ملليجرام من الحديد. - الطماطم: تحتوى الطماطم النيئة على كميات قليلة من الحديد ولكن عند تجفيفها توفر كميات أكبر. - البنجر: يعد البنجر أحد الخضروات الغنية بالحديد إذا تحتوى ثمرة واحدة على حوالى 2.6 ملليجرام من الحديد كما أنه غنى بعدد من العناصر الغذائية الأخرى والفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفولات والسيلينيوم. - الخضروات الورقية: تتميز الخضروات الورقية بغناها بالحديد ومنها السبانخ واللفت والسلق والكرنب، حيث تحتوى كل كوب مطبوخ على 6.4 ميللجرام.

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