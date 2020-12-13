غدا .. آخر ظواهر الكسوف والخسوف فى 2020

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ولن ترى مصر والوطن العربى ظاهرة الكسوف الكلى للشمس، ولكن يمكن رؤيته جزئيا فى بعض المناطق، منها: "أجزاء من جنوب غرب إفريقيا، أمريكا الجنوبية ما عدا الجزء الشمالى، أجزاء من أستراليا، المحيط الأطلسى، المحيط الهندى، جزر جالابوجوس، المحيط الباسيفيكى، أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، ولكن يظهر كليا فى "تيموكو، وفيلاريكا بتشيلى".
ويأتى الكسوف الكلى على مساحة تغطى 90 كيلومترا، وتستغرق مدة تصل إلى دقيقتين و10 ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس.
كما تستغرق مدة الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و20 دقيقة، وتتكرر ظاهرة كسوف الشمس كليا مرة أخرى فى 4 ديسمبر المقبل أى عام 2021، ذلك وفقا لما أوضحه الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وتحدث ظاهرة الكسوف الكلى أثناء الدورة الشهرية للقمر حول الأرض، فى طور المحاق بنهاية الشهر القمرى، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، ووقتها يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه، وفى تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما يتغير حجم القمر لتغير المسافات بين القمر والأرض وتظهره فى حجم أكبر ليغطى قرص الشمس كاملا لتحدث ظاهرة الكسوف الكلى.
وتساعد ظاهرة كسوف الشمس فى التأكد من بدايات الأشهر القمرية، لحدوثه فى وضع الاقتران إشارة باقتراب ميلاد هلال جديد.
يذكر أن القرن الـ 21 شهد حوالى 224 كسوفا شمسيا منها 77 كسوفا جزئيا، 72 كسوفا حلقيا و68 كسوفا كاملا، و7 كسوفات مختلطة.
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