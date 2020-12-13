الكيتو دايت يحمى من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأثبتت الدراسة أن "الكيتو دايت" يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دوره فى خفض كتلة الدهون، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية واستقرار مستويات السكر فى الدم، وذلك وفقا لصحيفة "Times of India". وأظهرت نتائج الأبحاث دور نظام الكيتو دايت فى زيادة مستوى أجسام كيتون البلازما، التى تتحكم فى الإجهاد التأكسدى بالجسم. وأشار العلماء إلى أن النظام الغذائى هذان يعزز تكاثر الخلايا التى لديها أنشطة مناعية ومضادة للالتهابات.

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