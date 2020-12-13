جدة - نرمين السيد - أشعل تطبيق "تليجرام" مواقع التواصل الاجتماعى، بعد اكتشاف مستخدميه سهولة مراسلة بعضهم البعض دون الاقتصار على الأصدقاء فقط، حيث يسمح التطبيق بمراسلة جميع مستخدميه الذين يقعون بالقرب من بعضهم.





ولم تعد تلك الخاصية جديدة على الإطلاق، بل قام تليجرام بطرحها فى يونيو الماضى، من خلال إضافة "People Nearby" لتبادل المعلومات والمراسلات والتوصل لأى رقم. ولتفعيل تلك خاصية "People Nearby" يجب التوجه إلى جهات اتصال لإيجاد الأشخاص القريبون الذين يستخدمون التطبيق، ثم يمكنك اختيار أن تجعل نفسك مرئيا وحينها يتم العثور عليك بسهولة. وإغلاقها يتم من خلال الضغط على "turn off" أو إغلاق "GPS" أى خاصية تحديد المكان. وتصدر هاشتاج "حوار التليجرام" تريند تويتر، نتيجة لتفاعل المستخدمين مع الهاشتاج مغردين بتعليقات كوميدية ساخرة. ونشر المغردون تعليقات على خاصية "People Nearby"، وقالوا: "يعنى لو معايا تليجرام وقاعد جنب بنت التليجرام هيجيب رقمها". وتسبب تحديث التليجرام فى حدوث اختلافات فى الآراء، فالبعض يرى أنه اختراق للخصوصية وقاموا بحذفه، وآخرون نال إعجابهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تشغيل وإغلاق خاصية People Nearby على تليجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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