منها القهوة.. مشروبات مهمة لمرضى السكرى

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك بعض المشروبات اليومية التى تتناسب مع مرضى السكرى، وفقا لـ"Health"، منها:
الماء
يعد هو الخيار الأفضل لمرضى السكرى عند الشعور بالجفاف، ويساعد على التخلص من الجلوكوز الزائد من خلال البول.
الشاى الأخضر
يساعد فى تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم فى نسبة السكر فى الدم.
القهوة
أشارت نتائج دراسة أجريت إلى فائدة القهوة فى خفض خطر الإصابة بالسكرى من النوع الثانى.
عصير الخضار
يعد مزيج من الخضراوات الورقية الخضراء أو الكرفس أو الخيار مع التوت، خليط مهم للحصول على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم على مدار اليوم.
حليب قليل الدسم
تتميز بغناها بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم دون التسبب فى أى أضرار صحية.
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