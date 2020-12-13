تويتريطرح ميزة جديدة لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - وقبل ذلك كان يجب التقاط "سكرين شوت" لنشر التغريدات عبر تطبيق سناب شات، لكن مع الميزة الجديدة يمكن مشاركة التغريدة مباشرة، دون الحاجة إلى تحويلها إلى صورة، وفقا لما جاء فى "تايمز نيوز ناو". وبحسب الموقع فإن الميزة الجديدة، أصبحت متاحة لـ هواتف آيفون، والأجهز العاملة بنظام "ios".

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