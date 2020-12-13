جدة - نرمين السيد - ويعانى مرضى الحساسية بمجرد هبوب الرياح المحملة بالأتربة من صعوبة التنفس عن طريق الأنف.
وينصح مرضى الحساسية بضرورة الجلوس فى المنزل، ولكن فى حالة الضرورة يجب ارتداء الكمامات الطبية قبل الخروج من المنزل.
وعند عدم ارتداء الكمامة يفضل تغطية الأنف بالمناديل الورقية النضيفة لتجنب استنشاق الغبار، مع إغلاق النوافذ سواء بالمنزل أو بالسيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقيته.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن استنشاق محلول ملحى من خلال مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح فى كوب من الماء ثم غليه ويترك ليبرد.
كما يفضل تجنب الطعام الذى يزيد من الحساسية مثل السمك والبيض والشيكولاتة والمخللات والفول السودانى والفراولة والمانجو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح لمرضى الحساسية عند هبوب رياح محملة بالأتربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.