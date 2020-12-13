نصائح لمرضى الحساسية عند هبوب رياح محملة بالأتربة

جدة - نرمين السيد - ويعانى مرضى الحساسية بمجرد هبوب الرياح المحملة بالأتربة من صعوبة التنفس عن طريق الأنف.

وينصح مرضى الحساسية بضرورة الجلوس فى المنزل، ولكن فى حالة الضرورة يجب ارتداء الكمامات الطبية قبل الخروج من المنزل.

وعند عدم ارتداء الكمامة يفضل تغطية الأنف بالمناديل الورقية النضيفة لتجنب استنشاق الغبار، مع إغلاق النوافذ سواء بالمنزل أو بالسيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقيته.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن استنشاق محلول ملحى من خلال مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح فى كوب من الماء ثم غليه ويترك ليبرد.

كما يفضل تجنب الطعام الذى يزيد من الحساسية مثل السمك والبيض والشيكولاتة والمخللات والفول السودانى والفراولة والمانجو.