إنفوجراف.. الصحة توضح أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى المزمن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة، فى إنفوجراف لها، أن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى المزمن هو الاستخدام المفرط لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات.

وتتسبب بعض الأمراض المناعية التى تصيب الكلى فى تعرض الفرد لـ الاعتلال الكلوى، بالإضافة إلى العمليات المتكررة للمسالك البولية.

كما يؤدى تعرض الفرد للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وحصوات الكلى إلى المعاناة من الاعتلال الكلوى المزمن.