فيديوجراف .. الصحة تنصح بالتباعد الجسدى لتجنب الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد الفيديوجراف على ضرورة الحفاظ على مسافر متر واحد على الأقل فى جميع الأوقات، والالتزام بالتسليم عن بُعد دون ملامسة الأيدى أو التقبيل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى اليوم.